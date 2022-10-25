Ребенок пострадал при теракте около здания телекомпании в Мелитополе | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 17:08 Ребенок пострадал при теракте около здания телекомпании в Мелитополе МВД: при теракте в Мелитополе пострадали шесть человек, среди них ребенок РИА "Новости"

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Количество пострадавших при теракте около здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе увеличилось до шести, среди них есть ребенок. Об этом в Telegram-канале сообщил глава УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

«Шесть мирных людей, в том числе 12-летний ребенок, пострадали в результате преступных действий нацистов. Действия украинского режима направлены против мирного населения», — написал он.

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Жидков подчеркнул, что ведомство установит всех лиц, причастных к взрыву.

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Мощный взрыв произошел в Мелитополе утром 25 октября. В соцсетях появились кадры с места происшествия. Серьезно пострадал фасад здания телекомпании.

Следственный комитет России сообщал, что преступники для теракта применили самодельное взрывное устройство. СК поможет в установлении и поиске причастных лиц, писал RT.

Политолог Евгений Михайлов объяснил «360», что попыткой терактов на освобожденных территориях киевский режим пытается дестабилизировать обстановку среди мирного населения.