Девочка погибла в Донецке в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Ворошиловском районе Донецка в результате обстрела ВФУ погибла девочка», — написал он.

Мама погибшей, не сдерживая слез, сообщила, что это был ее единственный ребенок.

«Она одна у меня была, одна. Которую я берегла, как могла. Напополам тело. Это что», — проговорила она, ее слова привел Telegram-канал «Крупнокалиберный переполох».

На протяжении 5 июля украинские нацисты бомбят Донецк. Днем стало известно об атаке на Киевский район города, по которому ВСУ выпустили больше 20 снарядов калибром 155 миллиметров.