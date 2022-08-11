Ребенок подорвался на мине «Лепесток» в Донецке

Вооруженные силы Украины продолжили обстрел Донецка, в том числе разбрасывая запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток». На одной из них подорвался ребенок, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«По проспекту Семашко в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался ребенок 2007 года рождения», — написали военные в своем Telegram-канале.

Еще два человека получили ранения в Калининском районе города. Аналогичные мины боевики разбросали по улице Дыбенко в Зайцево. Местным жителям посоветовали не выходить из дома без острой необходимости, а в случае обнаружения мин звонить спасателям.

По данным Народной милиции ДНР, Вооруженные силы Украины имеют на вооружении около 90 ракет для РСЗО «Ураган», начиненных «Лепестками». Оттавская конвенция запретила применять эти противопехотные мины. Они почти незаметны из-за небольшого размера и зеленого корпуса, но травмоопасные.