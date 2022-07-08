В Макеевке местной жительнице пришлось бросить машину и прятаться с маленьким ребенком и сестрой-подростком в подъезде, когда город обстреливали украинские военные. Теперь она боится выходить на улицу.

Екатерина рассказала корреспонденту «360», что накануне вычесывала собаку во дворе. В ее автомобиле играл сын.

«Слышу взрыв. Как ПВО работает, я знаю — привыкла к этому. Но было очень громко. Поднимаю голову — по небу над нами белая полоса. Я еще с сестрой-подростком гуляла. Говорю: „Полина, бегом, сейчас могут осколки полететь. Побежали в подъезд. Так и получилось“», — поделилась женщина.

Момент, когда полетели осколки от снаряда, Екатерина назвала самым ужасным. Грохотало около трех минут.

«Ребенка в охапку, сестру в охапку — и в подъезд. Стали в углу между квартирами, скучковались, чтобы его (сына — прим. ред.) прикрыть. <…> Машину я бросила. Ключи, деньги — все на улице было», — сказала местная жительница.

Сейчас ее автомобиль не на ходу — все колеса посекло при обстреле. Сама Екатерина вместе с ребенком и сестрой спаслись.

«Когда бежишь от осколков, и каждый шорох — боишься [за детей]», — заключила она со слезами.

Жертвами новой атаки украинских боевиков 6 июля в ДНР стали женщина и ребенок. Несовершеннолетний погиб в Центральном районе Макеевки, жительница Донецка — на улице Лесной в Петровском районе города.