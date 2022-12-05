Эксклюзив 05 декабря 2022, 23:39 «Реальная угроза». Названы последствия атаки украинских беспилотников на военные аэродромы России Директор «Форс технологии» Косарев: беспилотники стали реальной угрозой, это пора признать РИА «Новости»

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Атака беспилотников ВСУ по военным аэродромам России показала, что БПЛА — это реальная угроза. Чтобы бороться с ней, нужно разрабатывать не только новые беспилотники, но и развивать технологии для противодействия аппаратам противника, отметил в беседе с «360» директор компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Беспилотники будут появляться неожиданно и в любом месте. Это реальная угроза, которую пришло время осознать. Поэтому нужно говорить, просить и требовать развития технологий противодействия военным и гражданским беспилотникам, а не только создания новых моделей атакующих и разведывательных БПЛА», — объяснил эксперт по информационной безопасности, технологиям и инновациям.

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По словам Косарева, беспилотники, которые атаковали военные аэродромы, могли стартовать как с территории Украины, так и с территории России. Поэтому сейчас задача следствия — по обломкам установить модель аппарата и возможный радиус его запуска. Если БПЛА запускали с территории Украины, то долететь до аэродромов Дягилево и Энгельс могли только аппараты тактического уровня, отметил собеседник. Он уточнил, что речь идет о классификации Международной ассоциацией по беспилотным летательным системам.

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«На мой взгляд, главная недооцененная технология, которая изменит характер ближнего боя, это FPV-дроны, способные непродолжительное время летать по городскому ландшафту со скоростью 200 километров в час. Мы идем к тому, что человеческий глаз и ум вскоре просто не смогут распознавать и принимать решение об уничтожении угроз. А такие FPV-дроны могли бы в автоматическом режиме атаковать неопознанные низколетящие цели», — сказал Косарев.

Также эксперт уверен, что сейчас очень важно отказаться от надежды на реакцию человека, ведь «роботы должны сражаться с роботами».

РИА «Новости»

Украина воспользовалась новыми технологиями

Полковник запаса Роман Насонов в беседе с «360» напомнил, что в двух аэропортах, где находятся российские ТУ-95, зафиксировали повреждения от запущенных с территории Украины беспилотников.

«Они действительно воспользовались новыми технологиями, смогли видоизменить дальность полета до 1000 километров. Заложили достаточное количество взрывчатых веществ и произвели данные действия. Значимость стратегически важных объектов никто не снимает. Никто не ожидал, что у Украины такого вида вооружения способны летать на такую дальность», — уверен Насонов.

По мнению военного эксперта, в дальнейшем таким действиям может противостоять организация ПВО важных государственных объектов, в том числе и аэродромных зон. Там наверняка установят средства ПВО, которые позволят гарантированно сбивать все, что над ними летит, а также организуют бесполетные зоны.

Министерство обороны России ранее сообщило, что трое военнослужащих ВС России, которые были на аэродроме ВКС РФ, погибли при атаке украинских беспилотников. Еще четверых госпитализировали с ранениями.