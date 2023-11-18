Спецоперация 18 ноября 2023, 21:39 Реактивные истребители ВСУ не изменят ход конфликта на Украине — МО Эстонии Глава МО Эстонии Певкур усомнился, что истребители ВСУ изменят ход конфликта pxhere.com

Читать 360tv в

Появление западных реактивных истребителей у ВСУ не изменит ход конфликта. Такое заявление сделал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью РБК-Украина.

По его словам, для улучшения ситуации нужна армия, которая будет бороться за территорию. С самолетами потерянные земли не вернуть, отметил глава ведомства.

Реклама

«Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход не изменят», — сказал Певкур.

По его словам, Вооруженным силам Украины нужны боеприпасы к различным типам реактивных систем залпового огня и ракеты большой дальности.

Французский политик Флориан Филиппо призвал Запад срочно прекратить бойню на Украине и перестать поставлять впустую оружие и миллионы президенту Владимиру Зеленскому. Даже западные СМИ начали писать о невозможности победы ВСУ — хваленое контрнаступление постиг полный провал, подчеркнул политик.

Соединенные Штаты уже сократили объемы помощи для Украины. Новый пакет поддержки от США страна не получит до середины декабря или вовсе до следующего года. При этом Зеленский допустил, что при нехватке боеприпасов ВСУ придется отступить.