Спецоперация 30 декабря 2023, 14:15 Развожаев раскрыл подробности отражения атаки надводного беспилотника ВСУ Губернатор Развожаев: катер ВСУ уничтожили недалеко от Севастопольской бухты РИА «Новости»

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении безэкипажного катера Вооруженных сил Украины. Глава региона раскрыл подробности в своем Telegram-канале.

По его словам, надводный беспилотник ликвидировали в трех километрах от Севастопольской бухты. Катер уничтожили в открытом море с помощью вертолетов.

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«Громкие звуки, которые были слышно в городе, — это наши военные отразили попытку атаки надводного беспилотника», — объяснил Развожаев.

Он призвал севастопольцев доверять только официальной информации.

В Минобороны России утром 30 декабря сообщили, что безэкипажный катер ВМС Украины уничтожили в акватории Черного моря на пути в Крым. Цель засекли около 10:00.

Ночью российские средства ПВО ликвидировали 32 БПЛА Вооруженных сил Украины над Московской, Орловской, Брянской и Курской областями. ВСУ использовали дроны самолетного типа. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.