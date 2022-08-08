«Развлечения посреди боевых действий». Американцев возмутили фото Зеленского с американской актрисой

Читатели американского издания The New York Post с недоумением отреагировали на фотографию украинского президента Владимира Зеленского с актрисой Джессикой Честейн, приехавшей в его страну. Люди удивились, что Зеленский нашел время на то, чтобы сфотографироваться с голливудской актрисой, и усомнились в уместности встречи с ней «посреди боевых действий».

Совместную фотографию опубликовал сам украинский лидер в Telegram-канале. Он назвал «очень ценными» визиты известных людей в страну и предположил, что благодаря им «мир еще больше будет слышать, знать и понимать правду о том, что происходит» на Украине.

Публикация, сопровождаемая снимками Зеленского с Честейн, появилась в американской газете.

«Скажите мне еще раз, почему мы посылаем Зеленскому миллиарды наших налогов, пока он занят развлечением актрис посреди зоны боевых действий?» — написал один из комментаторов.

«Я думаю, что не так с этой картинкой. Я читаю истории об убитых мирных жителях. Я вижу фотографии разбомбленных зданий. Они вообще настоящие?» — добавил второй.

Третий заметил, что Зеленский «нашел для актрисы время», а четвертый назвал новость об их встрече «абсолютно отвратительной».