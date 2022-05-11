Француз Франсуа Модэме еще в 2014 году выучил русский язык и переехал в Донбасс. С начала спецоперации он вступил в ряды донецких вооруженных сил, чтобы защищать землю, ставшую ему вторым домом. «360» публикует его монолог о том, что происходит между Россией и Украиной.

Не дать себя сожрать

Мы — свидетели развязки огромной трагедии, которую давно предсказывали многие выдающиеся люди еще до распада СССР.

Безусловно, стало понятно, что в прошлом было допущено несколько больших политических ошибок, в том числе и «подарок» Хрущева советской Украине в честь 300-летия союза «двух стран».

Но это для нас уже не важно, потому что такие ошибки мы не сможем исправить. Наша задача — вернуть хотя бы те границы, которые были у СССР во времена великого Иосифа Сталина. Иначе нас сожрут, как попытались в начале 40-х годов прошлого века.

Источник фото: «ВКонтакте»

Впрочем, Сталин осознал это еще в начале 30-х и достаточно подготовил страну заранее — с широким стратегическим и общественным взглядом, чтобы не дать врагу шанса.

И сейчас Россия не вмешивалась в дела Украины. Это российские территории, это одна страна, а не две. Со временем это становится понятно — и для наших, и для нынешних врагов. И я верю, что победа близка.

Дело чести

Я считаю, что нас снова попытаются сожрать, и что президент России Владимир Путин давно это понял, и что он не готов этого допустить. Враг получает удовольствие от самого военного процесса, и мы должны это остановить.

Незадолго до начала специальной военной операции половина состава моего рабочего коллектива получила повестки, и я думал, что будет нечестно, если они пойдут, а я буду отсиживаться в Донецке. Так что в самый первый день спецоперации я поехал в военкомат. Это исторические событие. Надо обязательно быть участником!

Источник фото: «ВКонтакте»

Ресурсы материальные и душевные есть. Поэтому я очень положительно отношусь к текущим событиям в виде того, что они, например, в ближайшее время отменят блокаду Донбасса и вернут его населению мирную жизнь.

Мы сделаем все, чтобы окончательно решить вопрос, который не получалось разрешить мирным путем на протяжении восьми лет. Я, как гражданин Донецкой Народной Республики, просто выполняю свой долг.

К политике Запада я, конечно, отношусь негативно. Но я понимаю их стратегию — они пытаются установить тотальную гегемонию над миром. Очевидно, что с 1945 года ЕС является миньоном Вашингтона и лишь исполняет команды своего шефа.

В остальном все гораздо проще, чем кажется. Россия правильно игнорирует это все и продолжает делать то, что соответствует ее интересам.