Спецоперация 01 декабря 2022, 09:03 Развернули радиомачту и запустили беспилотник. Связисты показали службу в зоне СВО Минобороны России показало работу связистов в зоне спецоперации

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Российские связисты в зоне проведения спецоперации работают в любую погоду, обеспечивают бесперебойную связь и передают подразделениям разведданные. Минобороны России показало один из выездов роты связи.

Мобильный комплекс связи сконструировали таким образом, чтобы он мог ездить по бездорожью. Также его оборудовали для работы прямо на ходу. На видео машина наравне с КамАЗом без пробуксовок проехала по размытой талым снегом дороге. Прибыв на место, связисты развернули и закрепили радиомачту. Командир роты связи рассказал о преимуществах радиорелейной станции.

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«Огромная скорость, скорость передачи не сравнить ни с чем», — сказал он.

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Пока работали связисты, недалеко от машин оператор запустил в небо квадрокоптер с ретранслятором, который в два раза увеличил дальность сигнала наземной радиостанции. Военнослужащий рассказал, что дрон нужен не только для бесперебойной связи, но и для разведки — при помощи прикрепленной к нему камеры он проследил за обстановкой вокруг. Он сказал, что управлять такими дронами несложно и эта работа для него в удовольствие.