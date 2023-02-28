Спецоперация 28 февраля 2023, 07:18 Разведподразделение ВДВ на «Тиграх» вскрыло опорный пункт ВСУ Минобороны: российские десантники уничтожили огневые средства на опорном пункте ВСУ

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Российские десантники в зоне спецоперации вычислили местонахождение опорного пункта Вооруженных сил Украины и помогли его уничтожить. Боевой выезд на бронеавтомобилях «Тигр» и мотовездеходах АМ-1 показало Минобороны.

Разведподразделение ВДВ отправили к линии боевого соприкосновения, где находился взводный опорный пункт ВСУ. Сначала бойцы ехали на бронеавтомобилях «Тигр», затем спешились и запустили в небо беспилотник. К переднему краю фронта выдвинулась мобильная группа на мотовездеходах АМ-1.

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Десантники встретили отпор со стороны украинских военных и тоже открыли огонь. Они выпустили противотанковую управляемую ракету из ПТРК «Фагот» и начали обстрел из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». Таким образом военным удалось вскрыть все огневые средства противника и отправить в атаку бронегруппу из трех единиц БМД-2К-АУ и танка Т-72Б3. Она нанесла украинским военным окончательный удар.

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Почти все подъезды к Артемовску взяли под огневой контроль, рассказал журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. Несмотря на это, ВСУ продолжили перебрасывать к городу свои резервы.