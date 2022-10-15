Рейд разведки «Вагнера» позволил занять выгодные позиции на Лисичанском направлении | 360°

Спецоперация 15 октября 2022, 08:56 Поделиться Telegram

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Viber Рейд разведки «Вагнера» позволил занять выгодные позиции на Лисичанском направлении РИА «Новости»: разведка «Вагнера» помогла занять новые позиции на Лисичанском направлении РИА «Новости»

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Военнослужащие взвода разведки группы «Вагнера» провели разведывательные мероприятия в лесополосе и трех базах отдыха на Лисичанском направлении, заняв более выгодные позиции и расширив зону контроля. Об этом написало РИА «Новости».

«До неприятеля метров 300 примерно. Они остановились в соседнем леске. Это наша земля, мы придем и заберем», — сообщил один из участников операции.

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Данные разведки позволили войскам продвинуться и закрепиться на местности.

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Накануне российский предприниматель Евгений Пригожин признался «360», что доволен результатами группы «Вагнер» в зоне специальной военной операции. Он отказался сообщить, на каких еще направлениях ведут боевые действия участники группы, объяснив это условиями строгой секретности.

Кроме того, по словам Пригожина, бойцы «Вагнера» никогда не сдаются в плен. Если ситуация такова, что военного окружил противник, то у него на этот случай есть «последняя граната». К телам своих погибших товарищей бойцы относятся очень трепетно, стараясь обязательно вытащить их из зоны боевого соприкосновения.

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