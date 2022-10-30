Разведка Украины установит причину появления украинских компонентов в иранских дронах | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 10:03 Разведка Украины установит причину появления украинских компонентов в иранских дронах 5.ua: разведка Украины проверит причастность украинской компании к иранским дронам YouTube

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Специалисты Главного управления разведки Украины заподозрили, что в иранских дронах оказались некоторые компоненты, которые производят украинские компании. Теперь они намерены выяснить, как это могло произойти, сообщил местный телеканал 5.ua.

По словам, одного из высокопоставленных представителей украинской разведки, эксперты проверили иранские дроны и выяснили, что они на 75% состоят из американских деталей, но в них есть и компоненты из других стран: Австрии, Швеции, Китая и Японии, а также Украины.

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«Установим, как он туда попал», — добавил он.

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Ранее постоянный представитель Ирана в ООН Амир Саид заявил, что страна не поставляла в Россию беспилотных летательных аппаратов для применения в зоне спецоперации. Представитель МИД Ирана Насер Канаани также опроверг эту информацию, появившуюся в ряде американских СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что западные СМИ искусственно раздувают тему якобы закупки Россией у Ирана боевых беспилотников.