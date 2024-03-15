Спецоперация 15 марта 2024, 23:13 Разведка получила данные о попытках прорыва границы бойцами ВСУ за две недели Зарубин: разведка знала о готовящейся попытке ВСУ прорыва границы РФ за 2 недели РИА «Новости»

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Разведка получила информацию о возможных попытках прорыва украинскими боевиками границы в Курской и Белгородской областях за две недели. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1».

«Информация о возможных попытках прорыва государственной границы была получена разведкой за две недели до попыток прорыва», –заявил Зарубин.

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Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин как верховный главнокомандующий поручил у линии границы заменить войска, укомплектованные призывниками срочной службы, на контрактников, добровольцев и бойцов спецподразделений.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в составе украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся в четверг, 14 марта, прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка, находились иностранные наемники.