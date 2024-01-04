Спецоперация 04 января 2024, 05:26 Разведка группировки «Запад» предотвратила атаку ВСУ под Купянском Минобороны: расчет БПЛА группировки «Запад» сорвал попытку атаки ВСУ РИА «Новости»

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Расчет беспилотника разведки группировки войск «Запад» показал передвижение украинской армии. Благодаря этому бойцы сумели предотвратить атаку ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Они передали координаты врага в пункт управления. После этого бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки настроили гранатометные расчеты и уничтожили врага точным попаданием.

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«Противник хотел ночью незаметно пробраться целой группой к нашим позициям. Наши разведчики с помощью дрона скорректировали огонь из гранатометов. В итоге мы уничтожили противника, тем самым, не дав ему подойти ни на метр к нашим подразделениям», — рассказал командир отделения с позывным Буря.

Бойцы группировки войск «Запад» использовали самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Он дает защиту от вражеских беспилотников по всем ракурсам.

Ранее появилось видео удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Киеве. По словам автора, лучше смотреть ролик в замедленной съемке, чтобы увидеть ракету, так как на такой скорости «Кинжал» выдает плазму и виден только как столб огня.