Разведчики ВСУ попали в плен на Сватовском направлении — СМИ | 360°

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Разведчики ВСУ попали в плен на Сватовском направлении — СМИ

РИА «Новости» разведчики ВСУ попали в плен на Сватовском направлении

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Бойцы ЛНР взяли в плен группу украинских разведчиков на Сватовском направлении. Военнослужащие сложили оружие у села Берестовое в Харьковской области.

«Нас было шестеро разведчиков. Мы должны были пройти три километра, чтобы [позднее] завести группу. Мы прошли два километра, два разведчика пошли — командир группы с товарищем — и не вернулись. Мы услышали выстрелы, я пошел за помощью и попал в плен», — привело РИА «Новости» слова военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Виктора Бережного.

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Как заявил боец, он даже не успел оказать сопротивление, так как получил ранение в ногу. Также разведчик сообщил, что не менее 100 иностранных наемников участвовали в боях в районе Балаклеи, Купянска и Шевченково. Среди них были американские, британские и польские офицеры.

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Бережной добавил, что лично завел семь групп наемников на Харьковское направление. В каждом из этих отрядов было примерно по 20 человек. Военнослужащие приехали на Украину из Италии, Канады и других стран.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин подчеркивал, что воюющие в рядах ВСУ наемники становятся все менее профессиональными. Иностранцы гибнут в простейших ситуациях.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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