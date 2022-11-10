Спецоперация 10 ноября 2022, 10:58 Разведчики услышали в переговорах ВСУ арабскую речь — Рогов Член главсовета Запорожской области Рогов: на стороне ВСУ воюют арабские наемники Официальный сайт Президента Украины

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В составе Вооруженных сил Украины на территории Запорожской области сражаются наемники из арабских террористических организаций. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» рассказал член главного совета региона Владимир Рогов, сообщило РИА «Новости».

«По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская», — сказал он.

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За киевский режим сражаются участники «Джебхад ан-Нусры»* и ДАИШ**. Их набрали турецкие и американские рекрутеры. Украинские войска у линии соприкосновения в Запорожской области наполовину состоят из иностранных наемников. По информации Владимира Рогова, они приехали из 34 стран.

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ВСУ также привлекли офицеров польской регулярной армии. Формально они находятся в отпуске, но фактически воюют за Украину в составе иностранного легиона.

Украинские подразделения в октябре разработали новый план нападения на Запорожскую АЭС, сообщил «Царьград». Они решили устроить штурм не с одного направления, а одновременно с нескольких.

* «Джебхат ан-Нусра» — террористическая организация, запрещена в России.

**ДАИШ, «Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещена в России.