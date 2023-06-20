Спецоперация 20 июня 2023, 03:59 Разведчики показали уничтоженную под Авдеевкой технику НАТО Российские разведчики подбили несколько бронетранспортеров НАТО на Авдеевской направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении западную бронетехнику, поставленную ВСУ. На снятом военными видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров НАТО, сообщило РИА «Новости».

«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом», — прокомментировал кадры один из разведчиков.

Бронированные иномарки были уничтожены российскими военными в начале лета, в период так называемого украинского контрнаступления. Отмечается, что территория, где показана подбитая техника, постоянно подвергается обстрелам с обеих сторон. Находиться там крайне опасно: в небе летают вражеские БПЛА. Если они обнаруживают рядом с техникой российских военных, то оперативно направляют туда огонь артиллерии.

Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинские военные нелогично используют танки в бою. Они делают это так, словно у них есть возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks.