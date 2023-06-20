20 июня 2023, 03:59
Разведчики показали уничтоженную под Авдеевкой технику НАТО
Российские разведчики подбили несколько бронетранспортеров НАТО на Авдеевской направлении
Российские разведчики показали уничтоженную на Авдеевском направлении западную бронетехнику, поставленную ВСУ. На снятом военными видео запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров НАТО, сообщило РИА «Новости».
«Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом», — прокомментировал кадры один из разведчиков.
Бронированные иномарки были уничтожены российскими военными в начале лета, в период так называемого украинского контрнаступления. Отмечается, что территория, где показана подбитая техника, постоянно подвергается обстрелам с обеих сторон. Находиться там крайне опасно: в небе летают вражеские БПЛА. Если они обнаруживают рядом с техникой российских военных, то оперативно направляют туда огонь артиллерии.
Ранее попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинские военные нелогично используют танки в бою. Они делают это так, словно у них есть возможность «переиграть» события, как в компьютерной игре World of Tanks.
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