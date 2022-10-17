Разведчик ВСУ рассказал об участии иностранных наемников из США и Польши в боях под Харьковом | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 02:21 Поделиться Telegram

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Viber Разведчик ВСУ рассказал об участии иностранных наемников из США и Польши в боях под Харьковом Пленный разведчик: около 100 иностранных наемников сражались в рядах ВСУ под Харьковом unsplash

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Около 100 боевиков так называемого иностранного легиона сражались на стороне Украины в Харьковской области. Об этом разведчик ВСУ 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной сообщил РИА «Новости».

Он отметил, что боевики из Польши, Италии, США, Великобритании и Канады распределились по группам для выполнения заданий в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом.

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«Нам давали задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти», — объяснил разведчик, которого взяли в плен военные ЛНР на Сватовском направлении.

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По словам Бережного, он завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой их них было свыше 20 человек. Всего на этом направлении работало около 100 разведчиков. В рядах иностранного легиона были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши.

«Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — резюмировал пленный разведчик.

Группу из шести украинских разведчиков взяли в плен в Харьковской области на сватовском направлении.Военнослужащие сдались у села Берестовое.

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