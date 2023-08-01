01 августа 2023, 00:02
Разведчик рассказал о провальных попытках ВСУ помешать продвижению ВС России
ВСУ безуспешно пытались помешать продвижению ВС РФ на Купянском направлении
Украинские военные пытаются с помощью бронегрупп противостоять продвижению войск России на Купянском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа с позывным Гроза.
«Противник ведет себя активно, огрызается. Активизировались бронегруппы [украинских войск], выкатываются танки, пытаются прорваться, но опять же все безуспешно», — сказал он.
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По его словам, на Купянском направлении украинские военные активно проводят воздушную разведку. Также военнослужащий отметил, что со стороны ВСУ ожидается наступление, но российская армия «готова к любому раскладу».
По данным Минобороны, штурмовые отряды Западной группировки войск продолжили наступление в районе Куземовки на территории ЛНР и заняли более выгодные позиции.
Ранее стало известно, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервные силы на Купянском направлении, сообщали «Известия».
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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