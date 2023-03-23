Спецоперация 23 марта 2023, 14:43 «Разрушитель городов». Названо оружие ВС России, значительно превосходящее западное «Военное обозрение»: ВС РФ применяют на СВО крупнейшую минометную систему «Тюльпан» Пресс-служба Минобороны

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Вооруженные силы России используют в ходе спецоперации 240-миллиметровую минометную систему 2С4 «Тюльпан». Ее применяли при штурме «Азовстали» в Мариуполе, а также в районе Донецка. Сейчас это крупнейшая в мире минометная система, сообщило «Военное обозрение».

Издание отметило, что некоторые западные эксперты называют «Тюльпан» «разрушителем городов» (видимо, по их логике, американские HIMARS к такому вооружению не относятся). На Западе нет аналогов этим системам, хотя активно используются самоходные тяжелые минометы. Однако «Тюльпаны» способны уничтожать укрепрайоны и опорные пункты противника, которые не по зубам зарубежным самоходным системам. Западные армии для этих целей привлекают авиацию с высокоточными боеприпасами — российская же система может действовать и при отсутствии авиации и использовать снаряды разного типа, которыми можно уничтожать здания и бункеры.

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«Тюльпан» начали разрабатывать еще в 1960-х годах, серийное производство началось в 1972-м и продолжалось до 1988-го. К 2021 году в России было 430 единиц 2С4 «Тюльпан», большинство находились на хранении.

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