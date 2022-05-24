Разрушенные цеха «Азовстали» сняли с дрона

Поврежденные цеха и пробитая дымовая труба. Так сейчас выглядит территория завода «Азовсталь», где несколько месяцев укрывались украинские боевики, удерживавшие мирных жителей Мариуполя. Кадры, снятые военным корреспондентом Романом Польшаковым, опубликовала газета «Известия» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что часть цехов завода разрушена полностью, у некоторых повреждена крыша. В верхней части дымовой трубы завода зияет большая пробоина.

Скрывавшиеся в подземельях завода «Азовсталь» украинские боевики сложили оружие и сдались в плен на минувшей неделе. По данным Министерства обороны России, всего с предприятия вышли 2439 участников боевых действий. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что выявленных среди боевиков нацистов доставили в столицу, где их ждет трибунал.