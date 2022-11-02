Разрушенную часть Крымского моста пообещали восстановить в декабре | 360°

02 ноября 2022, 12:50
Разрушенную часть Крымского моста пообещали восстановить в декабре
Вице-премьер России Хуснуллин: в декабре восстановят разрушенную часть Крымского моста
Разрушенную часть Крымского моста восстановят в этом декабре. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передал ТАСС.
«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.
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Ранее в Минтрансе сообщали, что движение по автомобильной части Крымского моста для грузовых машин откроют не раньше 1 декабря. Сейчас есть три альтернативных варианта маршрутов, которыми смогут временно пользоваться грузовики до конца осени.
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Рабочие приступили к сборке новых пролетов моста на прошлой неделе. Марат Хуснуллин рассказал, что для реконструкции доставили 1218 тонн металлоконструкций.
ФСБ установила, что подрыв моста организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в преступлении принимали участие сотрудники ведомства и агентура.
Крымский мост
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