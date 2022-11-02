Разрушенную часть Крымского моста пообещали восстановить в декабре | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 12:50 Разрушенную часть Крымского моста пообещали восстановить в декабре Вице-премьер России Хуснуллин: в декабре восстановят разрушенную часть Крымского моста РИА "Новости"

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Разрушенную часть Крымского моста восстановят в этом декабре. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передал ТАСС.

«Четко совершенно вижу, что мы в декабре закончим восстановление разрушенной части и перейдем к приведению в порядок той части, которая имеет сейчас ограниченную пропускную способность», — сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

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Ранее в Минтрансе сообщали, что движение по автомобильной части Крымского моста для грузовых машин откроют не раньше 1 декабря. Сейчас есть три альтернативных варианта маршрутов, которыми смогут временно пользоваться грузовики до конца осени.

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Рабочие приступили к сборке новых пролетов моста на прошлой неделе. Марат Хуснуллин рассказал, что для реконструкции доставили 1218 тонн металлоконструкций.

ФСБ установила, что подрыв моста организовало Главное управление разведки Минобороны Украины, в преступлении принимали участие сотрудники ведомства и агентура.