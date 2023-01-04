Спецоперация 04 января 2023, 18:27 Разрушение обороны ВСУ в Марьинке назвали необратимым процессом Военкор Сладков: ВС РФ методично продвигаются в Марьинке РИА «Новости»

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Российские военные продолжают методично продвигаться в Марьинке, освобождая на своем пути «дом за домом». Об этом написал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, на данном участке линии фронта наблюдаются ожесточенные бои. Подразделения 95-й аэромобильной бригады ВСУ «цепляются за каждый метр», поэтому наступление идет неспешным ходом.

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«Наши продвигаются вперед, откалывая от небольшого украинского плацдарма дом за домом, поле за полем. Сейчас мы уже начинаем разрушать оборону ВСУ в Марьинке. Это необратимый процесс», — сообщил он.

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Сладков отметил интенсивность боевых действий в Марьинке. Штурмовые вылазки здесь проводят одну за другой, при этом постоянно ведутся артиллерийские дуэли.

«Дальше Курахово, Красногоровка, бесценные для ВСУ логистические центры и транспортные узлы», — подытожил военкор.

Директор разведывательного управления минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ готовятся начать наступательные маневры уже весной С его слов, ближайшие шесть месяцев «будут самыми горячими» с точки зрения боевых действий, написали «Невские новости».