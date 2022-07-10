Володин сообщил, что США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине

США невыгодно мирное разрешение ситуации на Украине, несмотря на то, что этот вариант был возможен. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1» заявил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин.

«Мирное разрешение сегодняшней ситуации невыгодно США и Англии. Борис Джонсон — один из основных апологетов военных действий, его не интересует мир. Все они не думают о будущем», — заявил он.

Политик подчеркнул, что западные страны не интересует судьба украинского народа.

«Для них украинцы — просто расходный материал», — заявил политик.

По мнению Володина, в основе конфликта лежит кризис европейских элит, которые потеряли самостоятельность.

«Сейчас страны Европы ориентированы на США, которые разрушили старую Европу, убрав противовесы и балансы», — заключил он.

Ранее Володин назвал специальную операцию на Украине единственным способом избежать большой войны.