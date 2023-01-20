Спецоперация 20 января 2023, 19:00 Разницу между ударами российских и украинских войск объяснили Небензя объяснил работой ПВО попадание обломков ракет в гражданские объекты на Украине РИА «Новости»

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Российские военные используют высокоточное оружие только для ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Дипломат подчеркнул, что в гражданскую инфраструктуру попадают только обломки ракет, сбитых украинскими системами противовоздушной обороны. ВСУ размещают их в нарушении норм международного гуманитарного права в жилых кварталах. Кроме того, на дома также падают сами снаряды ПВО.

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«Так было в Кременчуге и Днепропетровске. Промахнувшись, украинские ракеты залетали в Польшу и Молдавию», — напомнил Небензя.

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Постпред России в ООН подчеркнул, что, в отличие от российских военных, ВСУ наносят целенаправленные удары по городам Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся на достаточном удалении от линии фронта и где нет никаких военных объектов.

Небензя подчеркнул, что такое поведение украинских военных не несет никакого смысла.