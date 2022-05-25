ВС России закончили разминирование и демилитаризацию порта Мариуполя. Он уже функционирует в повседневном режиме. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что силы ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, за прошедшие сутки бойцы сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области.

Кроме того, российская авиация ударила по двум склада ракетно-артиллерийского вооружения и 46 районам сосредоточения ВСУ.

Ранее МИД РФ заявил, что страна готова открыть гуманитарные коридоры для морской транспортировки зерна с Украины, но это будет возможно, если украинские власти обеспечат разминирование портов.