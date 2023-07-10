10 июля 2023, 10:25
Разминирование из-за обстрелов со стороны ВСУ отложили в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: в Артемовске не приступают к разминированию из-за обстрелов ВСУ
Саперы не могут начать разминирование в Артемовске, поскольку его продолжают обстреливать Вооруженные силы Украины. Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Артемовск продолжает обстреливаться достаточно хаотично. Пока гражданские службы не приступили к своей работе и запланированному разминированию. Противник как можно дольше затягивает этот процесс», — сказал он.
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Пушилин отметил, ситуация в Донецкой Народной Республике остается тяжелой, но контролируемой. Он добавил, что противник на Угледарском и Южно-Донецком направлениях пытается атаковать российские позиции, но у него ничего не получается.
Врио главы ДНР заявил, что ВС России достигли успехов на Краснолиманском направлении. Там они уничтожили бойцов ВСУ и много их техники.
ДНР
Артемовск
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