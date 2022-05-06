Разминирование дорог на пути в Мариуполь попало на видео

Все въезды в Мариуполь разминированы, объявили в городской администрации. Опасной осталась только дорога из Мангуша. Работу саперов показал телеканал «Звезда».

Мины на дорогах, ведущих в Мариуполь, установили Вооруженные силы Украины. Обезвреживанием боеприпасов занялись, в том числе, специалисты МЧС России. На восстановление ДНР приехали 100 сотрудников спасательных центров и 35 единиц техники.

Решено было использовать в работе не только привычные саперам миноискатели, щупы, приспособления под названием «кошки», лопаты, но и совершенно новый вид техники — специальную машину разминирования. Она тралит почву, выискивая снаряды, а после уничтожает их.

В объектив камеры попал момент разминирования одной из дорог с высоты птичьего полета. Боеприпасы были разложены вдоль обочины. От места контролируемых взрывов отходят высокие столбы дыма и пыли.