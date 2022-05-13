Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал исключить размещение ядерного оружия НАТО на Украине, так как это может привести к фатальным последствиям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису», — предупредил сенатор.

Алексей Пушков ответил на заявление постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова. Он выразил надежду на то, что НАТО не будет размещать ядерное оружие на Украине, и заметил, что отечественные ядерные установки есть только на территории самой России, в отличие от американских.

Ранее действия альянса прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что западные чиновники специально нагнетают якобы существующую опасность развязывания Россией ядерного конфликта, не обращая внимания на свои действия — накачивание Украины вооружением и наемниками.