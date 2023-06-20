Спецоперация 20 июня 2023, 07:18 Разъяснения по результатам контрнаступления ВСУ дали на Украине Замминистра обороны Украины Маляр: наступление ВСУ не нужно мерить населенными пунктами РИА «Новости»

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала не оценивать результаты контрнаступления ВСУ в зоне боевых действий только населенными пунктами. Ее слова привело украинское издание ТСН.

«Не нужно измерять результат работы ВСУ исключительно пройденными километрами и населенными пунктами», — сказала она.

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По словам Маляр, критериев эффективности украинской армии гораздо больше. Однако какие именно, она не уточнила.

«Самый большой удар нас всех еще ждет впереди», — добавила заместитель главы ведомства.

Ранее известный американский инвестор и бизнесмен Дэвид Сакс написал статью, в которой указал на провал контрнаступления ВСУ. Он отметил, украинские военные так и не добились ни одной из заявленных целей. Приведенные в материале выводы поддержал известный предприниматель Илон Маск.

Глава СНБО Украины Данилов заявлял, что контрнаступление идет по некому секретному плану.