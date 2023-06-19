19 июня 2023, 09:47
Разгром ВСУ у Новодонецкого. Более 50 единиц обездвиженной техники НАТО осталось на Времевском выступе
Минобороны: российские военные захватили французский танк AMX-10RC ВСУ в Новодонецком
Минобороны России опубликовало видео обездвиженной техники НАТО после разгрома украинских боевиков у Новодонецкого. На кадрах видно, как российские бойцы осматривают трофеи.
«На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники», — уточнили в ведомстве.
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Солдаты задаются вопросом: «Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?». И в ответ демонстрирует инструкцию по эксплуатации боевой машины, лежащую на земле у разбитой техники.
Грозным оружием против западных танков считается российский комплекс «Корнет». Он уже доказал свою эффективность против западных боевых машин. «Корнет» уничтожал американские танки Abrams, немецкие Leopard 2 и израильские Merkava IV. Ему по силам справиться и с боевыми машинами Bradley.
Ранее российские силы при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ликвидировали в зоне спецоперации управляемую ракету американский РСЗО HIMARS.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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