Спецоперация 19 июня 2023, 09:47 Разгром ВСУ у Новодонецкого. Более 50 единиц обездвиженной техники НАТО осталось на Времевском выступе Минобороны: российские военные захватили французский танк AMX-10RC ВСУ в Новодонецком

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Минобороны России опубликовало видео обездвиженной техники НАТО после разгрома украинских боевиков у Новодонецкого. На кадрах видно, как российские бойцы осматривают трофеи.

«На окраинах Новодонецкого более 50 единиц обездвиженной вражеской техники», — уточнили в ведомстве.

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Солдаты задаются вопросом: «Вот у вас танк. Франция — сила, вы говорите?». И в ответ демонстрирует инструкцию по эксплуатации боевой машины, лежащую на земле у разбитой техники.

Грозным оружием против западных танков считается российский комплекс «Корнет». Он уже доказал свою эффективность против западных боевых машин. «Корнет» уничтожал американские танки Abrams, немецкие Leopard 2 и израильские Merkava IV. Ему по силам справиться и с боевыми машинами Bradley.

Ранее российские силы при помощи реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» ликвидировали в зоне спецоперации управляемую ракету американский РСЗО HIMARS.