Эксперт по безопасности Роман Насонов в беседе с «360» рассказал о количестве наемников в ВСУ. Также он заявил, что украинские военные массово сдаются в плен.

«За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной — 20 000 — до находящихся сейчас чуть менее 6000 [человек]», — рассказал Насонов.

Он отметил, что большая часть наемников приехала из Польши — 1800 человек. Из них сформировали несколько националистических польских подразделений.

«Одно из них в течение сегодняшних суток и понесло достаточно яркое воздействие, которое значительно понизит их боеспособность», — заявил Насонов.

Также эксперт отметил, что качество подготовки украинской армии оставляет желать лучшего.

«О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений — первое — сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», — рассказал Насонов.

Также он отметил, что за последние сутки целый батальон отказался от выполнения боевых задач.