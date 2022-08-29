Сбитых летчиков заменят перебежчиками. Разгром авиации ВСУ откроет вакансии для пилотов-наемников

Украина осталась без кадровых военных пилотов — практически весь ее Военно-воздушный флот разгромлен российскими ВКС и средствами ПВО. Североатлантический альянс собирает и передает Киеву самолеты, доставшиеся от СССР, а американцы спешно готовят в пилоты афганцев, бежавших из страны вместе с армией США.

Воздушный флот ВСУ разгромлен

Украина потеряла весь квалифицированный летный состав своих Военно-воздушных сил. Российские ВКС и средства противовоздушной оборы ликвидировали пилотов многоцелевых истребителей МиГ-29, сверхзвуковых тяжелых истребителей Су-27 и штурмовиков Су-25.

Большинство украинских летчиков были курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Они не успели доучиться и пройти полную подготовку, однако начинающих пилотов решили задействовать в боевых задачах. В результате их сбивали уже на первом или втором вылете.

Киев пытается не афишировать разгром своей боевой авиации. Украинское Минобороны не один раз ловили на публикации кадров из компьютерных игр под видом «реального видео работы асов ВСУ». В июле также сорвалась попытка подкупить российских военных пилотов, чтобы те угнали самолеты своих же ВВС.

ВСУ штампуют легенды вместо побед

Одним из самых известных украинских летчиков стал Призрак Киева — таинственный пилот МиГ-29. Правда, он никогда не существовал в реальности и был придуман местными пропагандистами. В основу «доказательств» привычно лег ролик из игры-симулятора Digital Combat Simulator World. Потом появились «очевидцы» в Сети и статьи в СМИ, историю быстро подхватили на Западе.

Источник фото: wikipedia.org

Обывателям рассказывали о таинственном летчике-асе, который в первые 30 часов спецоперации сбил шесть российских самолетов в боях за Киев. Его тут же окрестили «продолжателем традиций Ивана Кожедуба», а некоторые украинские политики, например, экс-президент Петр Порошенко, утверждали, что знакомы с героем и знают его настоящие имя и звание.

В конце концов командование Воздушных сил Украины признало, что Призрак Киева — выдумка для «поднятия морального духа в то время, когда людям нужны простые истории». Настоящими победами ВСУ похвастать не могли, ведь их просто не было — ни в воздухе, ни на суше, ни на земле. Не так давно стало известно, что скоро в украинских магазинах появится комикс о вымышленном летчике и других воображаемых героях.

На Украину отправят перебежчиков

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» напомнил, что в начале спецоперации украинские самолеты пилотировали профессионалы. За штурвалом сидели настоящие военные летчики, хотя не все имели достаточно часов налета. Однако российские войска активно уничтожали самолеты и вертолеты ВСУ. Поэтому Украина решила привлечь курсантов, которые погибали еще быстрее.

Сейчас в Киеве эту тему пытаются компенсировать. Из всех натовских стран, у кого есть, собрали советские самолеты и передают их через Польшу на Украину. А Соединенные Штаты, если верить сообщениям, будут отправлять в ВСУ афганских летчиков, которые знают машины советского производства. Этих пилотов планируют подучить, чтобы они могли использовать и американские самолеты Юрий Светов политолог и журналист.

Политолог напомнил, что несколько лет назад Москва передала Вашингтону вертолеты для Афганистана. За океаном их собирались использовать для перевозки грузов и обещали, что российские МиГи не будут задействовать ни в каких военных действиях. Однако американские обещания вновь оказались пустым звуком — эти вертолеты теперь передают на Украину. Планируется, что именно их будут пилотировать афганцы из числа тех, кто в прошлом году бежал из своей страны вместе с войсками США.

«Пока же украинские Военно-воздушные силы практически уничтожены и в боевых действиях не участвуют. Поэтому Киев так настырно добивается беспилотников — чтобы дроны заменили самолеты в наведении артиллерии, разведке и прочих вещах», — объяснил Светов.

Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко также подчеркнул, что Украина потеряла цвет своей армии после ликвидации профессиональных военных летчиков. Сейчас у ВСУ большой дефицит кадровых военных, в том числе из-за потерь на Донбасской дуге.