Спецоперация 13 апреля 2023, 16:38 Разговоры о полном окружении Артемовска сочли преждевременными Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: говорить о полном окружении Артемовска пока рано РИА «Новости»

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Украинские боевики продолжают подтягивать резервы в Артемовск, поэтому говорить о полном окружении города российскими военными еще не время. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Слова бизнесмена привела его пресс-служба в Telegram-канале.

«ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. <…> Рассказывать о полном окружении Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) рано», — отметил Пригожин.

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По его словам, сейчас идут тяжелейшие кровопролитные бои. Пригожин обратил внимание, что под контролем российских сил находится более 80% города, но оставшиеся боевики упорно сопротивляются.

Российские десантники заблокировали переброску резервов ВСУ в Артемовск. Кроме того, они помешали возможности отступления ВСУ из города.

В Минобороны подчеркнули, что наступающих на центр Артемовска бойцов ЧВК «Вагнер» поддержали ракетные войска и Воздушно-космические силы России.