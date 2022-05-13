Путин провел телефонный разговор с Шольцем
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Шольцем
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Диалог состоялся по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы российский лидер подробно объяснил задачи проводимой на Украине специальной операции, рассказав о предпринимаемых мерах по защите мирного населения.
Путин обратил внимание Шольца на факты нарушения националистическими формированиями основ международного права и использование бесчеловечных методов терроризма.
Также стороны оценили перспективы переговоров России и Украины, которые администрация Владимира Зеленского решила заблокировать.
Путин и Шольц договорились продолжать дискуссию по упомянутым темам в ходе следующих контактов по различным каналам.
Ранее канцлер Германии заявил о необходимости возобновления российско-украинских переговоров для скорейшего урегулирования ситуации.