Путин провел телефонный разговор с Шольцем

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Диалог состоялся по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы российский лидер подробно объяснил задачи проводимой на Украине специальной операции, рассказав о предпринимаемых мерах по защите мирного населения.

Путин обратил внимание Шольца на факты нарушения националистическими формированиями основ международного права и использование бесчеловечных методов терроризма.

Также стороны оценили перспективы переговоров России и Украины, которые администрация Владимира Зеленского решила заблокировать.

Путин и Шольц договорились продолжать дискуссию по упомянутым темам в ходе следующих контактов по различным каналам.

Ранее канцлер Германии заявил о необходимости возобновления российско-украинских переговоров для скорейшего урегулирования ситуации.