Спецоперация 27 октября 2022, 07:56 «Разбежались по подвалам». Пленный из ДНР — о массированном ударе по Киеву Бывший военнопленный Шалыгин: после удара по Киеву пропало электричество в тюрьме РИА "Новости"

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Массированный удар российских военным по объектам инфраструктуры в Киеве после теракта на Крымском мосту привел к отключению подачи электроэнергии в колонии с военнопленными. Об этом РИА «Новости» сообщил вернувший из плена на Украине военнослужащий из Донецкой Народной Республики Алексей Шалыгин.

«Сначала начала работать сирена, потом произошли прилеты, несколько штук. Слышали звуки толи ракет, толи больших снарядов. Надзиратели разбежались по подвалам. В самый первый день у нас тогда свет пропал и потом не было воды целый день», — сообщил он.

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По словам Шалыгина, в тюрьме для военнопленных отсутствовали элементарные санитарные нормы, не было туалета.

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«Там стояли несколько канистр, которые во время похода на обед мы сами и выносили. Воды даже не было, нам говорят — терпите, как хотите», — добавил бывший военнопленный.

Начиная с 10 октября Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре связи, обороной промышленности, военного управления и энергетики. Власти Украины практически ежедневно объявляют воздушную тревогу.