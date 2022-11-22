Спецоперация 22 ноября 2022, 19:14 Расстрелянных ВСУ российских военнопленных на Украине обвинили в вероломстве Генпрокуратура Украины начала расследование против казненных ВСУ военнопленных Ministry of Defense of Ukraine

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Прокуратура Украины обвинила российских военнопленных, которых расстреляли боевики ВСУ в Макеевке в ЛНР, в «нарушении законов войны». Об этом сообщили в Telegram-канале офиса украинского генерального прокурора.

Луганская областная прокуратура Украины внесла в Единый реестр досудебных расследований данные о том, что российские военнослужащие якобы совершили вероломство. В ведомстве возбудили уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Там заявили, что солдаты ВС России притворились, что собираются сдаться в плен, и начали стрелять по боевикам ВСУ.

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«Российские военные, имитируя сдачу в плен военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом», — отметили в украинской прокуратуре.

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В соцсетях распространилось видео, на котором российские военные попали в плен ВСУ. Их заставили безоружными лечь на землю. В другом ролике показали тела 11 военнопленных в луже крови.

В российском Минобороны заявили, что украинские боевики намеренно убили пленных. Следственный комитет России после случившегося возбудил уголовное дело.

Спустя время в Сети появилась информация, что один из участников расстрела российских солдат в Макеевке, возможно, ликвидирован.