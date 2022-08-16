Расследованием гибели журналистки Сулеймановой в Донбассе займется СК

Приехавшая в Донбасс с гуманитарной миссией российская журналистка Земфира Сулейманова скончалась в больнице под Донецком после получения ранения. Расследованием обстоятельств гибели сотрудницы СМИ займутся российские следователи. Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ведомстве подчеркнули, что намерены установить причастных к гибели журналиста украинских националистов, а также выяснить, кто стоит за обстрелами Донецка, Макеевки, Горловки и села Веселое Донецкой Народной Республики.

О гибели Сулеймановой сообщил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов. Он рассказал, что автомобиль, в котором ехала журналистка, подорвался на мине. Военкор подчеркнул, что погибшая была совсем молодой девушкой, лично знакомы они не были.