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    16 августа 2022, 23:01

    Расследованием гибели журналистки Сулеймановой в Донбассе займется СК

    СК установит причастных к гибели журналистки Земфиры Сулеймановой под Донецком

    Анатолий Минкин

    Приехавшая в Донбасс с гуманитарной миссией российская журналистка Земфира Сулейманова скончалась в больнице под Донецком после получения ранения. Расследованием обстоятельств гибели сотрудницы СМИ займутся российские следователи. Об этом сообщила пресс-служба СК.

    Расследованием гибели журналистки Сулеймановой в Донбассе займется СК

    В ведомстве подчеркнули, что намерены установить причастных к гибели журналиста украинских националистов, а также выяснить, кто стоит за обстрелами Донецка, Макеевки, Горловки и села Веселое Донецкой Народной Республики.

    О гибели Сулеймановой сообщил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов. Он рассказал, что автомобиль, в котором ехала журналистка, подорвался на мине. Военкор подчеркнул, что погибшая была совсем молодой девушкой, лично знакомы они не были.