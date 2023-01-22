Спецоперация 22 января 2023, 12:50 Расширение границ спецоперации допустили в Госдуме Депутат Шеремет не исключил расширение границ проведения специальной операции

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Границы проводимой российской специальной операции могут расшириться, если западные страны продолжат наращивать военную поддержку Украины. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственный думы от Крыма Михаил Шеремет.

По словам парламентария, граница проведения специальной операции полностью зависит от дальнейшего участия в ней США и Евросоюза.

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«В этом случае будем расширять буферную зону, чтобы обезопасить Россию от вражеского соседа», — отметил Шеремет.

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Депутат подчеркнул, что 2023 станет определяющим и главным в контексте формирования нового мирового порядка.

«Именно Россия будет играть в нем основную роль», — заключил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт уже можно называть новой Отечественной войной. Он вспомнил о том, какую стойкость продемонстрировала Россия в сражениях с армиями Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера.