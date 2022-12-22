Спецоперация 22 декабря 2022, 13:49 Расширение ассортимента западного оружия для ВСУ не помешает достичь целей СВО — Кремль Песков: поставки нового оружия ВСУ не помешают России достичь целей спецоперации РИА «Новости»

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США и другие страны наращивают технический уровень оружия, которое поставляют ВСУ, расширяют его ассортимент, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что это не помешает достичь целей спецоперации, сообщил ТАСС.

«Фактически США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений [для ВСУ]», — сказал представитель Кремля.

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По его словам, действия западных стран не помешают России достичь тех целей, которые поставили в ходе проведения спецоперации.

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Ранее стало известно, что США собираются передать Украине ЗРК Patriot. Появлялись данные о том, что украинская сторона хочет потребовать от Соединенных Штатов ракет большой дальности и ударных дронов. Однако, по данным Politico, Белый дом категорически не поддерживает поставки такого вооружения, опасаясь эскалации конфликта.

Продолжение помощи Украине накануне обсуждали президент республики Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Рабочая встреча прошла в Вашингтоне.