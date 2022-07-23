Власти США продолжают накачивать подразделения украинских боевиков вооружением, которое они затем применят по мирным жителем Донбасса. Издание The Washington Post раскрыло содержание очередного пакета военной помощи ВСУ.

По данным источника, украинские боевики получат четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 580 барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost и 36 тысяч артиллерийских снарядов. Авторы газеты The New York Times уточнили, что группировка этого вида РСЗО на Украине увеличится до 16.

Авторы газеты The Hill сообщили, что около 200 националистов уже прошли обучение по работе с HIMARS, причем их число постоянно растет.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что украинцы получат 580 беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost стоимостью около 100 миллионов долларов.