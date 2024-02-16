16 февраля 2024, 08:56
Распорядок дня украинских военнопленных сравнили с пребыванием в доме отдыха
«Арсенал Отечества» сравнил распорядок пленных ВСУ с пребыванием в доме отдыха
Пребывание украинских боевиков в российском плену можно сравнить с отдыхом. Об этом написал журнал «Арсенал Отечества».
По данным источника, в шесть утра у военнопленных происходит подъем. У них трехразовое питание, дважды в день они выходят на улицу на прогулку. Их не привлекают к физической работе.
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«Это настоящий распорядок дома отдыха. Им оказывают медицинскую помощь, предоставляют питание, дают возможность связаться с родными и близкими. Не избивают, не пытают и не унижают», — отметил главный редактор журнала Виктор Мураховский.
Ранее стало известно, что в российский плен на Запорожском направлении без единого выстрела сдалась группа военнослужащих ВСУ. Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов отмечал, что командование отправило их отбивать позиции, которые уже взяли под свой контроль российские силы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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