Спецоперация 07 марта 2024, 13:24 Расплакалась, увидев папу. Вернувшийся с СВО россиянин устроил дочке сюрприз Житель Урала вернулся с СВО и пришел в школу к маленькой дочке РИА «Новости»

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В Артемовском Свердловской области отец вернулся со специальной операции и пришел к дочке в школу. Об этом сообщил сайт E1.ru.

Девочка сначала не поверила своим глазам, а потом расплакалась, увидев папу. В школе рассказали, что возвращение отца стало для школьницы настоящим подарком к предстоящему празднику.

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«Папа только вернулся из зоны СВО <…> решил устроить сюрприз и пришел к своей дочке в школу», — отметили в учебном заведении.

Встреча жен и матерей участников специальной операции прошла 6 марта в Котельниках. Организаторы подготовили для гостей угощения и чай, создав атмосферу открытости и доверия.

За день до этого глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин встретился с семьей сотрудника администрации, который отправился в зону СВО. Мужчина решил уйти на передовую добровольцем осенью 2023 года.