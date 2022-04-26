США пытаются создать из Украины антипод России и использовать эту страну для давления на РФ, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он предупредил, что итогом действий Запада и подконтрольных ему украинских властей может стать только распад республики на несколько государств.

Патрушев подчеркнул, что США действуют цинично, когда предпринимают попытки подавлять Россию, используя для этого Украину.

«В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ», — сказал он в интервью «Российской газете».

Секретарь Совбеза обратил внимание, что власти США начали действовать задолго до 2014 года, начав внушать украинцам их исключительность и ненависть ко всему русскому. Но, как подчеркнул Патрушев, при этом американские политики не учли важных уроков истории, которые уже показали, что ненависть не может быть надежным фактором единения народа.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов», — заметил Патрушев.

По его мнению, в конечном итоге действия украинских властей и их западных партнеров приведут к распаду Украины.