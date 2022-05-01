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    01 мая 2022, 20:56

    Раскрыты траты стран мира на поставки оружия Украине

    Visegrad 24: Польша стала второй страной мира по тратам на вооружение для Украины

    Анатолий Минкин

    Решение Польши передать Украине 232 танка Т-72М1 вывело страну на второе место по объему поставленного вооружение на Украину. Об этом сообщило издание Visegrad 24 в своих социальных сетях.

    Раскрыты траты стран мира на поставки оружия Украине

    По оценке авторов, Польша поставила на Украину оружия на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Кроме танков туда вошли переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня беспилотники и самоходные гаубицы.

    Самые крупные вложения на вооружения для Украину у США — 4,77 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Эстония с 240 миллионами долларов.

    Меньше всех поставили оружия на Украину Словакия и Чехия. Их вклад составил 60 миллионов долларов.

    Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Украины наладили поставки зерна, масла и скота в Румынию в обмен на поставки оружия. При этом продуктов питания не хватает собственному населению.