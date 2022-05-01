Раскрыты траты стран мира на поставки оружия Украине

Решение Польши передать Украине 232 танка Т-72М1 вывело страну на второе место по объему поставленного вооружение на Украину. Об этом сообщило издание Visegrad 24 в своих социальных сетях.

По оценке авторов, Польша поставила на Украину оружия на общую сумму 1,6 миллиарда долларов. Кроме танков туда вошли переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня беспилотники и самоходные гаубицы.

Самые крупные вложения на вооружения для Украину у США — 4,77 миллиарда долларов. На третьем месте оказалась Эстония с 240 миллионами долларов.

Меньше всех поставили оружия на Украину Словакия и Чехия. Их вклад составил 60 миллионов долларов.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что власти Украины наладили поставки зерна, масла и скота в Румынию в обмен на поставки оружия. При этом продуктов питания не хватает собственному населению.