Спецоперация 15 марта 2023, 12:06 Раскрыты пути отступления ВСУ из Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин заявил о бегстве ВСУ из Артемовска по проселочным дорогам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Отдельные части украинских военных покинули почти окруженный Артемовск по проселочным дорогам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Он пояснил, что речь идет об отдельных объединениях украинских войск. Военные понимают, что основные выходы из города находятся под контролем российских сил, и пытаются выбраться из Артемовска окольными путями.

Реклама

«Периодически из Артемовска пытаются отступить какие-то разрозненные части ВСУ. Ввиду того, что дороги контролируются, они пытаются отступать проселочными дорогами или полями, через лесопосадки», — заявил Гагин.

Реклама

Советник врио главы республики подчеркнул, что украинские военные покидают города пешком. Весенняя распутица сделала невозможным выезд на военной технике, которая в этих условиях становится легкой мишенью.

Гагин добавил, что также ВСУ регулярно совершают попытки контрнаступления. Но все они заканчиваются неудачно.

Действующие в Артемовске бойцы частной военной компании «Вагнер» уже перекрыли все основные автодороги, которые ведут из города. В минувший понедельник, 13 марта, один из участников группировки заявил о предстоящем перекрытии железной дороги, которая связывает город с Часовым Яром, откуда ВСУ получают снабжение.