Спецоперация 13 сентября 2023, 22:04 Раскрыты потери ВСУ в ходе неудачных атак на Авдеевском направлении Военный с позывным Водолаз: ВСУ теряют до 70 бойцов на Авдеевском направлении РИА «Новости»

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Украинские боевики ежедневно теряют от 60 до 70 человек на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике в ходе неудачных атак на позиции российских войск. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил боец Первой Славянской бригады с позывным Водолаз.

Он подчеркнул, что командование ВСУ ежедневно кидает в атаку целые группы, которых встречают удары российский сил.

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«У них происходят накаты постоянные к нам, мы их уничтожаем. У нас бывает мы их уничтожаем до 60−70 человек в день двухсотых (убитыми) и трехсотых (ранеными)» — заявил военный.

Собеседник агентства добавил, что из-за постоянных поражений украинские боевики выбрали тактику устрашения и стали бить по жилым кварталам городов и поселков в попытке запугать мирное население. Но даже в этом случае их постигла неудача.

«Кого тут можно запугать, если это уже происходит здесь 10 лет? Никого уже здесь не напугается», — добавил военный.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал расположенный на Авдеевском направлении поселок Опытное одной из самых горячих точек зоны проведения специальной военной операции.

По его словам, командование ВСУ перекинуло на этот участок танки и боевые машины пехоты, но все попытки прорыва закончились для противника провалом. После понесенных потерь ВСУ отступили, но попыток улучшить свое положение не оставили.