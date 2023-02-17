17 февраля 2023, 14:36
Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении после удара группы «Центр»
Минобороны: до 90 украинских военных уничтожены на Краснолиманском направлении
Действующая на Краснолиманском направлении группировка российских войск «Центр» уничтожила до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Украинские войска встали на позиции в районе села Терны Донецкой Народной Республики, а также сел Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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«Уничтожены около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО „Град“ и две самоходные гаубицы „Акация“», — перечислил Конашенков.
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Всего за минувшие сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. А также ударили по живой силе и военной технике в 106и районах.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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