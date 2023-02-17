Спецоперация 17 февраля 2023, 14:36 Раскрыты потери ВСУ на Краснолиманском направлении после удара группы «Центр» Минобороны: до 90 украинских военных уничтожены на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Действующая на Краснолиманском направлении группировка российских войск «Центр» уничтожила до 90 украинских военных на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Украинские войска встали на позиции в районе села Терны Донецкой Народной Республики, а также сел Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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«Уничтожены около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО „Град“ и две самоходные гаубицы „Акация“», — перечислил Конашенков.

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Всего за минувшие сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях. А также ударили по живой силе и военной технике в 106и районах.