Спецоперация 01 марта 2023, 14:06 Раскрыты потери ВСУ на Херсонском направлении Минобороны сообщило о ликвидации 85 украинских военных на Херсонском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска потеряли до 85 человек и две самоходные гаубицы «Акация» при ударе российских военных на Херсонском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что основные потери противник понес в результате ударов российской артиллерии.

Реклама

«За сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы „Акация“», — заявил Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что на этом участке проведения специальной военной операции также уничтожили склад боеприпасов 123-й украинской бригады территориальной обороны, расположенный около села Александровка Херсонской области.